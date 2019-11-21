Спортклуб может появиться в Октябрьском районе Ростова

Спортклуб поможет развитию детского спорта в Октябрьском районе города, о строительстве попросили местные жители через руководителя городской детско-юношеской общественной спортивной организации «Клуб боевых искусств «Евро-Дон». Где именно будет располагаться новый объект, пока неизвестно.
Ранее Жительница Ростова-на-Дону попросила власти сделать в парке «Левобережный» скейтпарк и роллердром для молодежи. По словам ростовчанки, молодым людям в Ростове негде заниматься экстремальными видами спорта, и они прыгают на скейтбордах на плитке набережной.