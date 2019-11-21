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Спортклуб может появиться в Октябрьском районе Ростова

21 ноября 2019, 12:26
Фото: Медиахолдинг1Mi
зож
В Октябрьском районе Ростова-на-Дону планируют построить спортивный клуб, сообщило региональное Законодательное собрание.

Спортклуб поможет развитию детского спорта в Октябрьском районе города, о строительстве попросили местные жители через руководителя городской детско-юношеской общественной спортивной организации «Клуб боевых искусств «Евро-Дон». Где именно будет располагаться новый объект, пока неизвестно.

Ранее Жительница Ростова-на-Дону попросила власти сделать в парке «Левобережный» скейтпарк и роллердром для молодежи. По словам ростовчанки, молодым людям в Ростове негде заниматься экстремальными видами спорта, и они прыгают на скейтбордах на плитке набережной.

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