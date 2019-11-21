В Ростове не нашлось покупателей на суда компании «Палмали» за 6,3 мрд руб

Площадь кафе составляет 212,7 квадратных метра. Здание несколько раз пытались реализовать, в апреле оно было выставлено на торги за 70 миллионов рублей, в июле его стоимость была снижена до 63 миллионов рублей. Продать кафе в итоге удалось за 39,5 миллиона рублей.