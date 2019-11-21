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В Ростове не нашлось покупателей на суда компании «Палмали» за 6,3 мрд руб

21 ноября 2019, 15:05
Фото: Медиахолдинг1Mi
палмали банкрот
Аукцион по продаже судов обанкротившейся компании «Палмали», зарегистрированной в Ростовской области, был признан несостоявшимся, говорится в документах на сайте Единого реестра сведений о банкротах.

На торги выставлялись нефтеналивные суда и баржебуксирные составы в количестве 46 единиц, а также пять катеров. Стоимость имущества, выставленного на аукцион составила 6,3 миллиарда рублей. Но торги не состоялись из-за недостаточного количества участников.

Напомним, что ранее компания ООО «ТехИнСнаб» выкупила здание кафе на Береговой, принадлежавшее судоходному предприятию.

Площадь кафе составляет 212,7 квадратных метра. Здание несколько раз пытались реализовать, в апреле оно было выставлено на торги за 70 миллионов рублей, в июле его стоимость была снижена до 63 миллионов рублей. Продать кафе в итоге удалось за 39,5 миллиона рублей.

Кроме того, с молотка ушли два автомобиля, принадлежавших компании.

ООО «Палмали» было признано банкротом в ноябре 2018 года. На предприятии была инициирована процедура конкурсного производства, которая продлится шесть месяцев. Основному кредитору — Сбербанку — судоходная компания должна 13 миллиардов рублей

В число кредиторов входят «Палмали Холдинг», зарегистрированное на Мальте, «Палмали Шиппинг» из Вест-Индии, «Палмали Гемиджилик ве Анжентелик» из Турции. По данным СМИ, владельцем данных компаний является предприниматель из Азербайджана Мубариз Мансимов. Исковые требования предприятий азербайджанского бизнесмена превышают шесть миллиардов рублей.

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