В Ростовской области продолжает снижаться поголовье свиней, коз и овец

Так, на 1 ноября 2019 года в хозяйствах всех категорий в Ростовской области насчитывалось 363 тысячи голов свиней. За год число этих животных сократилось в регионе на 7%. Кроме того, во всех категориях сельхозтоваропроизводителей отмечается падение численности овец и коз - на 4,5%. К началу ноября 2019 года поголовье овец и коз составило 1,16 миллиона голов.