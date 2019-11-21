В Ростовской области продолжает снижаться поголовье свиней, коз и овец

Posted 21 ноября 2019, 16:22
Published 21 ноября 2019, 16:22
Modified 1 октября, 14:26
Updated 1 октября, 14:26
Так, на 1 ноября 2019 года в хозяйствах всех категорий в Ростовской области насчитывалось 363 тысячи голов свиней. За год число этих животных сократилось в регионе на 7%. Кроме того, во всех категориях сельхозтоваропроизводителей отмечается падение численности овец и коз - на 4,5%. К началу ноября 2019 года поголовье овец и коз составило 1,16 миллиона голов.
Поголовье крупного рогатого скота составило 629,4 тысячи животных, увеличившись за год на 1,6%. При этом поголовье коров выросло на 1,9% и составило 296,2 тысячи животных.
Ранее сообщалось, что в хуторе Трофимов Ростовской области не нашли свалки трупов свиней с личного подсобного хозяйства, о которой в Минсельхоз РФ сообщил местный житель.
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