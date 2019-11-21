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В Тюмени мужчина заплатит 4,7 млн рублей за снос надземного перехода

21 ноября 2019, 12:08
Фото: pxhere.com
В Тюмени девятнадцатого ноября текущего года мировой судья третьего судебного участка Тюменского судебного района вынес приговор по уголовному делу против 27-летнего местного жителя, разрушившего краном надземный пешеходный переход.

Газета “Известия” пишет, что кроме возмещения ущерба на сумму, превышающую четыре с половиной миллиона рублей, суд назначил подсудимому триста шестьдесят часов обязательных работ.

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