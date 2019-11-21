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Posted 21 ноября 2019, 10:12

Published 21 ноября 2019, 10:12

Modified 1 октября, 14:39

Updated 1 октября, 14:39

Вооруженный ножом житель Волгодонска ограбил аптеку

21 ноября 2019, 10:12
В Волгодонске задержали местного жителя, который организовал ограбление аптеки, сообщает управление Росгвардии по Ростовской области.

Из охраняемой аптеки поступил сигнал о том, что требуются правоохранители. Прибыв на место, они узнали, что в помещение вошел неизвестный и начал угрожать ножом.

«Нападавший потребовал у фармацевта деньги, в ответ на это работница нажала тревожную кнопку. После этого фигурант скрылся», — уточнили в управлении.

Подозреваемого удалось задержать на одной из улиц. Его передали сотрудникам полиции.

Ранее вооруженные автоматом ростовчане за день ограбили почту и алкомаркет.

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