На Кузбассе задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины

Posted 22 ноября 2019, 11:19
Published 22 ноября 2019, 11:19
Modified 17 сентября 2022, 16:33
Updated 17 сентября 2022, 16:33
Газета “Известия” пишет, что согласно следственным данным, погибшая несколько дней распивала алкогольные напитки в компании своего знакомого. Вероятно, между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине удар по голове, ставший для нее смертельным.
Отмечается, что находящийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый был арестован у мусорного контейнера в тот момент, когда он собирался выбросить в него части тела погибшей. Расследование дела продолжается.