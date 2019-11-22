На Кузбассе задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины

Газета “Известия” пишет, что согласно следственным данным, погибшая несколько дней распивала алкогольные напитки в компании своего знакомого. Вероятно, между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине удар по голове, ставший для нее смертельным.