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Posted 22 ноября 2019, 11:19

Published 22 ноября 2019, 11:19

Modified 17 сентября 2022, 16:33

Updated 17 сентября 2022, 16:33

На Кузбассе задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины

На Кузбассе задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины

22 ноября 2019, 11:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сотрудники правоохранительных органов провели задержание подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, тело которой нашли в поселке Бачатский Кемеровской области.

Газета “Известия” пишет, что согласно следственным данным, погибшая несколько дней распивала алкогольные напитки в компании своего знакомого. Вероятно, между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине удар по голове, ставший для нее смертельным.

Отмечается, что находящийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый был арестован у мусорного контейнера в тот момент, когда он собирался выбросить в него части тела погибшей. Расследование дела продолжается.

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