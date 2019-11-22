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Несколько зданий в Ростове взяли под охрану

22 ноября 2019, 09:25
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону для шести объектов культурного наследия установили зоны охраны, сообщили в городской администрации.

Это коснулось дома, в котором в середине 20 века проживали композиторы. Он располагается в историческом центре города на пересечении Большой Садовой и Буденновского.

Кроме того, теперь власти охраняют «Пивзавод «Южная Бавария», который возвели еще в 1874 году. Он находится на проспекте Буденновский, здесь производили баварское пиво.

Также в список включили «Четырехэтажный жилой дом с магазином в первом этаже, 1952 г.» и «Административное здание конторы «Заготзерно». Они находятся на проспекте Буденновский.

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