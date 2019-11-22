Несколько зданий в Ростове взяли под охрану

Это коснулось дома, в котором в середине 20 века проживали композиторы. Он располагается в историческом центре города на пересечении Большой Садовой и Буденновского.
Кроме того, теперь власти охраняют «Пивзавод «Южная Бавария», который возвели еще в 1874 году. Он находится на проспекте Буденновский, здесь производили баварское пиво.
Также в список включили «Четырехэтажный жилой дом с магазином в первом этаже, 1952 г.» и «Административное здание конторы «Заготзерно». Они находятся на проспекте Буденновский.