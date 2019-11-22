Ростовчанка Костенко пожаловалась на психически больных хейтеров

Ростовчанка опубликовала фото, на котором она стоит на берегу моря вместе с мужем Дмитрием Тарасовым и маленькой дочкой. Она написала, что находится на отдыхе.
Многие пользователи в комментариях заметили, что беременная Костенко на фотографиях придерживает живот. «Почему ты все время трогаешь и показываешь свой живот», — поинтересовались подписчики.
«Я понимаю, что сейчас осеннее обострение у людей с психическими отклонениями. Оставьте мою семью уже в покое с этой темой и не надо создавать миллион фейковых страниц», — заявила модель.
Другие пользователи написали, что у Костенко прекрасная семья. Ранее модели посоветовали не забывать о пропорциях тела при фотошопе.