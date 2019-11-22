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Ростовчанка Костенко пожаловалась на психически больных хейтеров

22 ноября 2019, 07:23
Фото: flickr.com/Anno Málie/CC BY 2.0 / instagram.com/kostenko.94
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Модель Анастасия Костенко из Ростова пожаловалась на подписчиков, которые донимают ее с фейковых страниц, об этом она написала в Instagram.

Ростовчанка опубликовала фото, на котором она стоит на берегу моря вместе с мужем Дмитрием Тарасовым и маленькой дочкой. Она написала, что находится на отдыхе.

Многие пользователи в комментариях заметили, что беременная Костенко на фотографиях придерживает живот. «Почему ты все время трогаешь и показываешь свой живот», — поинтересовались подписчики.

«Я понимаю, что сейчас осеннее обострение у людей с психическими отклонениями. Оставьте мою семью уже в покое с этой темой и не надо создавать миллион фейковых страниц», — заявила модель.

Другие пользователи написали, что у Костенко прекрасная семья. Ранее модели посоветовали не забывать о пропорциях тела при фотошопе.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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