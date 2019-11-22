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Posted 22 ноября 2019, 08:43

Published 22 ноября 2019, 08:43

Modified 1 октября, 15:02

Updated 1 октября, 15:02

Сенатор от Ростовской области оказался старообрядцем

22 ноября 2019, 08:43
Члены старообрядческой Покровской общины Ростова-на-Дону выразили слова поздравления новому сенатору от региона Владимиру Лакунину в связи с его назначением, сообщается на сайте организации.

«Старообрядец теперь в сенате. Покровская община поздравляет его с новой должностью и желает ему Божиего поспешения», — говорится в поздравительном сообщении.

Добавим, что Лакунина назначили сенатором от Ростовской области вместо Евгения Бушмина, который скончался в начале октября. На своем посту он проработал шесть лет.

Лакунин ранее занимал должность генерального директора компании «Каменскволокно».

Ранее появилась информация, что директором департамента имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону может стать Александр Безбородых.

#Политика#Новости
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