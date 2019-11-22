В Тепличном комбинате «Ростовский» продлили конкурсное производство

Из документов, также размещенных на сайте реестра, следует, что на торги было выставлено имущество обанкротившегося комбината на сумму 1,7 миллиарда рублей. Речь идет о движимом и недвижимом имуществе, находящемся в залоге у «ВЭБ» и АО «РискИнвест». С молотка вновь пытаются продать участок, блок зимних теплиц, производственный склад и другие объекты.