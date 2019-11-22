В Тепличном комбинате «Ростовский» продлили конкурсное производство

Posted 22 ноября 2019, 14:19
Published 22 ноября 2019, 14:19
Modified 1 октября, 13:46
Updated 1 октября, 13:46
Процедура конкурсного производства была продлена из-за незавершенности всех мероприятий в рамках банкротства. Конкурсный управляющий представит отчет 20 марта 2020 года.
Из документов, также размещенных на сайте реестра, следует, что на торги было выставлено имущество обанкротившегося комбината на сумму 1,7 миллиарда рублей. Речь идет о движимом и недвижимом имуществе, находящемся в залоге у «ВЭБ» и АО «РискИнвест». С молотка вновь пытаются продать участок, блок зимних теплиц, производственный склад и другие объекты.
Начальная стоимость заявлялась в 1,9 миллиарда рублей, но покупателя не смогли найти ни в первый, ни в последующие разы даже после снижения стоимости.
В июле 2017 года ТК «Ростовский» признали несостоятельным (банкротом) и в его отношении открыли конкурсное производство. Основной деятельностью компании являлось выращивание огурцов, томатов и зелени в Неклиновском районе.
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