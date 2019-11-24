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Posted 24 ноября 2019, 11:16

Published 24 ноября 2019, 11:16

Modified 1 октября, 15:38

Updated 1 октября, 15:38

Перебои с водой могут начаться в Ростове из-за сгона воды в реке Дон

24 ноября 2019, 11:16
С пониженным давлением могут подавать воду в Ростове-на-Дону до конца суток 24 и утром 25 ноября, сообщило городское управление по делам ГО и ЧС.

Причиной тому сгон воды в реке Дон, который может привести к затруднениям в работе водозаборных сооружений.

В указанные дни уровень воды в реке Дон на участке от Аксая до Ростова сохранится на отметке, которая значительно ниже неблагоприятной. Кроме нарушений подачи воды из-за сгона могут возникнуть и проблемы в работе судоходства.

Напомним, в Ростове в реке Дон ветром выдуло воду.

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