В Ростове планируют построить российско-японский медцентр

Posted 25 ноября 2019, 09:22
Published 25 ноября 2019, 09:22
Modified 1 октября, 14:50
Updated 1 октября, 14:50
«Сискан» — является одной из наиболее авторитетных японских компаний, специализирующихся на строительстве и организации работы медицинских центров за рубежом.
По словам председателя совета директоров компании «Сискан» Юкитоси Ямамото, основная задача его визита в Ростов — структурировать и реализовать проект строительства крупного, современного российско-японского медцентра. Представители японского инвестора посмотрели несколько земельных участков, из которых может быть выбрана территория под строительство центра.
Как отметил глава Ростовской области Василий Голубев, регион готов создать определенные условия для того, чтобы проект был реализован в максимально короткие сроки.
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