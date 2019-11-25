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Posted 25 ноября 2019, 14:34

Published 25 ноября 2019, 14:34

Modified 1 октября, 14:43

Updated 1 октября, 14:43

В Таганрогском заливе бизнесмен без разрешения катал людей на катере и «банане»

25 ноября 2019, 14:34
Индивидуальный предприниматель без разрешения катал в Таганрогском заливе туристов на маломерном судне «Galia 530» и буксируемом водном плавательном средстве «банан», сообщила Южная транспортная прокуратура.

У предприниматели не было ни разрешения на морские перевозки пассажиров, ни документов на право управления судном, используемым в коммерческих целях.

По результату проверки в отношении предпринимателя возбудили административное дело, по рассмотрению которого вынесли решение о штрафе в 100 тысяч рублей.

Ранее в Ростовской области за различные нарушения наказали 150 владельцев яхт и катеров.

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