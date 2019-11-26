Стал известен размер пособия на детей-сирот в Ростовской области 2020 году

Posted 26 ноября 2019, 11:35
Published 26 ноября 2019, 11:35
Modified 1 октября, 13:44
Updated 1 октября, 13:44
В следующем году размер ежемесячного пособия составит 10,567 тысячи рублей.
Денежную помощь выплачивают приемным семьям попечителей и опекунов, а также детям-сиротам, достигшим 18 лет, которые проживают на территории области, обучаются в муниципальных общеобразовательных организациях и не находятся на полном государственном обеспечении. Такой категории получателей деньги выделяют на приобретение продуктов, одежды, обуви, средств личной гигиены и посещения культурно-массовых мероприятий.
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