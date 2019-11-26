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Posted 26 ноября 2019, 11:35

Published 26 ноября 2019, 11:35

Modified 1 октября, 13:44

Updated 1 октября, 13:44

Стал известен размер пособия на детей-сирот в Ростовской области 2020 году

26 ноября 2019, 11:35
С 1 января 2020 года в Ростовской области увеличат размер пособия семьям, воспитывающим детей-сирот, сообщило региональное правительство.

В следующем году размер ежемесячного пособия составит 10,567 тысячи рублей.

Денежную помощь выплачивают приемным семьям попечителей и опекунов, а также детям-сиротам, достигшим 18 лет, которые проживают на территории области, обучаются в муниципальных общеобразовательных организациях и не находятся на полном государственном обеспечении. Такой категории получателей деньги выделяют на приобретение продуктов, одежды, обуви, средств личной гигиены и посещения культурно-массовых мероприятий.

Ранее стало известно, что в Ростовской области увеличат размер пособия на погребение.

#Экономика#Новости
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