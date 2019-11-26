Стал известен размер пособия на детей-сирот в Ростовской области 2020 году

Денежную помощь выплачивают приемным семьям попечителей и опекунов, а также детям-сиротам, достигшим 18 лет, которые проживают на территории области, обучаются в муниципальных общеобразовательных организациях и не находятся на полном государственном обеспечении. Такой категории получателей деньги выделяют на приобретение продуктов, одежды, обуви, средств личной гигиены и посещения культурно-массовых мероприятий.