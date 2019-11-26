В хозяйствах Ростовской области мяса производят все меньше

Posted 26 ноября 2019, 15:27
Published 26 ноября 2019, 15:27
Modified 1 октября, 14:16
Updated 1 октября, 14:16
Так, за десять месяцев 2019 года в хозяйствах региона всех категорий было произведено 216,7 тысячи тонн скота и птицы на убой. Это на 34,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
Кроме того, на 9,3% в Ростовской области снизилось производство яиц. Их в хозяйствах всех категорий за десять месяцев было получено 1,44 миллиарда штук.
Объем производства молока при этом остался на уровне 2018 года — 947,4 тысячи тонн.
Ранее сообщалось, что в регионе отмечается значительное снижение поголовья свиней, коз и овец по отношению к показателям 2018 года. На 1 ноября 2019 года в хозяйствах всех категорий в Ростовской области насчитывалось 363 тысячи голов свиней. За год число этих животных сократилось в регионе на 7%. Кроме того, во всех категориях сельхозтоваропроизводителей отмечается падение численности овец и коз — на 4,5%. К началу ноября 2019 года поголовье овец и коз составило 1,16 миллиона голов.
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