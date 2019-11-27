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Posted 27 ноября 2019, 14:37

Published 27 ноября 2019, 14:37

Modified 1 октября, 14:58

Updated 1 октября, 14:58

Массовая авария с участием «Газели» произошла на Каскадной в Ростове

27 ноября 2019, 14:37
Тройное ДТП произошло 27 ноября на улице Каскадной в Ростове-на-Дону, сообщили очевидцы в соцсети.

На пересечении с переулком 3-й Дубравный столкнулись «Нива», «Газель» и Chevrolet Lanos. От удара автомобили раскидало по дороге, «Ниву» выбросило на обочину, «Газель» перегородила проезжую часть.

В результате ДТП у «Нивы» вырвало задний мост, у остальных двух автомобилей сильно повреждена передняя часть. Информации о пострадавших нет.

Ранее стали известны подробности смертельной аварии на Портовой в Ростове.

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