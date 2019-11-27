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Posted 27 ноября 2019, 10:17

Published 27 ноября 2019, 10:17

Modified 1 октября, 15:14

Updated 1 октября, 15:14

Полуголая девушка снялась в стиле невадского фестиваля на дне Таганрогского залива

27 ноября 2019, 10:17
Практически обнаженная девушка устроила фотосессию в Таганрогском заливе Ростовской области, откуда ушла вся вода, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

Девушка создала себе стиль в тематике фестиваля Burning Man, который каждый год проходит в пустыне Блэк-Рок в Неваде. В конце обычно сжигают огромную деревянную статую. Сами участники фестиваля придумывают очень необычные наряды.

Модель прошла по Таганрогскому заливу и позировала фотографу. На ней почти не было одежды, она прикрепила к спине черные крылья и надела очки.

«Burning man» на дне Таганрогского залива», — сказано в подписи к снимкам.

«Хочется дать ей ватные штаны и фуфайку. Холодрыга была на этом дне просто кошмар», — прозвучало в комментариях. Другие похвалили девушку за идею.

Напомним, из-за сильного ветра воду выдуло из Таганрогского залива и реки Дон.

#Общество#Новости
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