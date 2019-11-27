Полуголая девушка снялась в стиле невадского фестиваля на дне Таганрогского залива

Posted 27 ноября 2019, 10:17
Published 27 ноября 2019, 10:17
Modified 1 октября, 15:14
Updated 1 октября, 15:14
Девушка создала себе стиль в тематике фестиваля Burning Man, который каждый год проходит в пустыне Блэк-Рок в Неваде. В конце обычно сжигают огромную деревянную статую. Сами участники фестиваля придумывают очень необычные наряды.
Модель прошла по Таганрогскому заливу и позировала фотографу. На ней почти не было одежды, она прикрепила к спине черные крылья и надела очки.
«Burning man» на дне Таганрогского залива», — сказано в подписи к снимкам.
«Хочется дать ей ватные штаны и фуфайку. Холодрыга была на этом дне просто кошмар», — прозвучало в комментариях. Другие похвалили девушку за идею.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]