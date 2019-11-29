В Москве правоохранители задержали заработавших 19 млн рублей на тренингах женщин

Posted 29 ноября 2019, 12:21
Published 29 ноября 2019, 12:21
Modified 17 сентября 2022, 16:36
Updated 17 сентября 2022, 16:36
Газета “Известия” пишет, что согласно имеющейся информации, в 2014 году задержанные, не имея соответствующей лицензии на образовательную деятельность, учредили тренинговый центр «Лайф Прожект», сформировав трехступенчатую программу обучения. При этом, сведения о деятельности центра разместили в сети «Интернет».
Отмечается, что против трех женщин инициировано уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.