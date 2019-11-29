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Posted 29 ноября 2019, 12:21

Published 29 ноября 2019, 12:21

Modified 17 сентября 2022, 16:36

Updated 17 сентября 2022, 16:36

В Москве правоохранители задержали заработавших 19 млн рублей на тренингах женщин

В Москве правоохранители задержали заработавших 19 млн рублей на тренингах женщин

29 ноября 2019, 12:21
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали трех женщин, которые заработали девятнадцать миллионов рублей на проведении тренингов личностного роста без соответствующей лицензии.

Газета “Известия” пишет, что согласно имеющейся информации, в 2014 году задержанные, не имея соответствующей лицензии на образовательную деятельность, учредили тренинговый центр «Лайф Прожект», сформировав трехступенчатую программу обучения. При этом, сведения о деятельности центра разместили в сети «Интернет».

Отмечается, что против трех женщин инициировано уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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