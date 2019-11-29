В Москве правоохранители задержали заработавших 19 млн рублей на тренингах женщин

Газета “Известия” пишет, что согласно имеющейся информации, в 2014 году задержанные, не имея соответствующей лицензии на образовательную деятельность, учредили тренинговый центр «Лайф Прожект», сформировав трехступенчатую программу обучения. При этом, сведения о деятельности центра разместили в сети «Интернет».