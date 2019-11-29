Водитель маршрутки в Ростове напал с дубинкой на мужчину

Posted 29 ноября 2019, 12:40
Published 29 ноября 2019, 12:40
Modified 1 октября, 15:18
Updated 1 октября, 15:18
Инцидент случился на Гвардейской площади в пятницу утром. Водители маршрутного автобуса и легкового автомобиля что-то не поделили на дороге.
Между мужчинами произошла драка на проезжей части. Автор публикации разместил видео, на котором показал потасовку.
Вначале водители дрались на кулаках, после чего один из них вытащил из автобуса дубинку и пустил ее в дело. Разнять дерущихся подошли только два человека.
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