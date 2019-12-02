Ростовская гимнастка выиграла «золото» в составе сборной России

Представительный европейский турнир по спортивной гимнастике завершился в Шарлеруа. В состав национальной сборной вошла воспитанница ростовской СШОР. Вместе с другими спортсменками из РФ Владислава стала обладательницей рекорда — Россия теперь единственная страна, которая выиграла шесть раз на гимнастическом турнире в Шарлеруа.