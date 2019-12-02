Ростовская гимнастка выиграла «золото» в составе сборной России

Posted 2 декабря 2019, 09:28
Published 2 декабря 2019, 09:28
Modified 1 октября, 13:18
Updated 1 октября, 13:18
Представительный европейский турнир по спортивной гимнастике завершился в Шарлеруа. В состав национальной сборной вошла воспитанница ростовской СШОР. Вместе с другими спортсменками из РФ Владислава стала обладательницей рекорда — Россия теперь единственная страна, которая выиграла шесть раз на гимнастическом турнире в Шарлеруа.
Владислава Уразова безукоризненно исполнила упражнения на всех снарядах и с результатом 54,650 балла выиграла «золото» в многоборье.
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