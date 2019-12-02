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Posted 2 декабря 2019, 09:28

Published 2 декабря 2019, 09:28

Modified 1 октября, 13:18

Updated 1 октября, 13:18

Ростовская гимнастка выиграла «золото» в составе сборной России

2 декабря 2019, 09:28
Ростовчанка Владислава Уразова стала чемпионкой европейского гимнастического турнира в составе российской сборной, говорится в сообщении городской администрации.

Представительный европейский турнир по спортивной гимнастике завершился в Шарлеруа. В состав национальной сборной вошла воспитанница ростовской СШОР. Вместе с другими спортсменками из РФ Владислава стала обладательницей рекорда — Россия теперь единственная страна, которая выиграла шесть раз на гимнастическом турнире в Шарлеруа.

Владислава Уразова безукоризненно исполнила упражнения на всех снарядах и с результатом 54,650 балла выиграла «золото» в многоборье.

Ранее ростовчане завоевали шесть медалей на соревнованиях по по акробатическому рок-н-роллу.

#Спорт#Новости
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