Граффити с изображением Децла появилось в Ростове

Posted 4 декабря 2019, 05:09
Published 4 декабря 2019, 05:09
Modified 1 октября, 14:39
Updated 1 октября, 14:39
Граффити появилось на Сельмаше, на нем можно увидеть изображение Кирилла Толмацкого во время выступления. По словам художников, они долго шли в этому проекту.
Автор публикации разместил фото, на котором показал рисунок. «И ты снова в нашем городе посылаешь сигналы. Знай, твои люди есть везде, и нас больше, чем вчера», — сказано в подписи к снимку.
Пользователи похвалили художников за хорошее качество рисунка. «Вот и в нашем городе появилось такое граффити. На мой взгляд, одно из лучших. Но самое важное, что Кирилла помнят», — прозвучало в комментариях.
Добавим, что Толмацкий скончался на 36-м году жизни в ночь на 3 февраля 2019 года в Ижевске.
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