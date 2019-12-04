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Posted 4 декабря 2019, 05:09

Published 4 декабря 2019, 05:09

Modified 1 октября, 14:39

Updated 1 октября, 14:39

Граффити с изображением Децла появилось в Ростове

4 декабря 2019, 05:09
В Ростове-на-Дону на стене одного из зданий нарисовали граффити с изображением музыканта Децла, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Граффити появилось на Сельмаше, на нем можно увидеть изображение Кирилла Толмацкого во время выступления. По словам художников, они долго шли в этому проекту.

Автор публикации разместил фото, на котором показал рисунок. «И ты снова в нашем городе посылаешь сигналы. Знай, твои люди есть везде, и нас больше, чем вчера», — сказано в подписи к снимку.

Пользователи похвалили художников за хорошее качество рисунка. «Вот и в нашем городе появилось такое граффити. На мой взгляд, одно из лучших. Но самое важное, что Кирилла помнят», — прозвучало в комментариях.

Добавим, что Толмацкий скончался на 36-м году жизни в ночь на 3 февраля 2019 года в Ижевске.

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