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Posted 4 декабря 2019, 09:03

Published 4 декабря 2019, 09:03

Modified 1 октября, 15:12

Updated 1 октября, 15:12

Стало известно, почему сотрудник ГИБДД расстрелял мужчину под Ростовом

4 декабря 2019, 09:03
В Красном Сулине сотрудник ГИБДД открыл огонь на поражение по мужчине, который ему угрожал, сообщили в УСКР по Ростовской области.

Во вторник сотрудники ГИБДД остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Во время составления протокола к ним подошел мужчина и потребовал отпустить водителя.

«Сотрудники увидели нож на поясе незнакомца и потребовали показать документы. Он достал из кармана куртки пистолет „Макарова“ и направил в область головы полицейского», — сказано в сообщении.

Сотрудник потребовал бросить оружие и выстрелил в воздух. Однако мужчина проигнорировал слова правоохранителя, в результате чего полицейский убил его.

По факту угрозы применения насилия в отношении правоохранителя завели уголовное дело.

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