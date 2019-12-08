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Posted 8 декабря 2019, 08:06

Published 8 декабря 2019, 08:06

Modified 1 октября, 14:44

Updated 1 октября, 14:44

Букмекеры уверены, что ФК «Спартак» обыграет «Ростов»

8 декабря 2019, 08:06
Букмекерские конторы уверены, что футбольному клубу «Ростов» не удастся обыграть «Спартак», говорится на сайтах организаций.

На победу «Спартака» установлен коэффициент 2,3, на проигрыш — 3,4. Если команды сыграют вничью, то коэффициент составит 3,3.

Команды сыграют в воскресенье в Москве. Матч начнется в 19.00 мск и пройдет в рамках чемпионата России.

В данный момент ростовчане находятся на пятом месте турнирной таблицы, «Спартак» — на девятой позиции. В субботу сыграли молодежные составы команд, «Ростов» проиграл со счетом 2:1.

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