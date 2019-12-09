Азовскую больницу наказали за аборты

Posted 9 декабря 2019, 11:03
Published 9 декабря 2019, 11:03
Modified 11 сентября 2022, 15:49
Updated 11 сентября 2022, 15:49
В Азовской районной больнице прошла проверка, нарушения выявили при проведении искусственного прерывания беременности. По закону, перед процедурой женщине надо дать несколько дней на обдумывание своего решения.
«В больнице делали аборты сразу. По данному факту завели дело об административном правонарушении», — сказано в сообщении.
Медицинское учреждение оштрафовали на 100 тысяч рублей, главного врача — на 10 тысяч.