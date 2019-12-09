В Ростовской транспортной компании назначили третьего за текущий год директора

Posted 9 декабря 2019, 17:42
Published 9 декабря 2019, 17:42
Modified 1 октября, 14:05
Updated 1 октября, 14:05
Новым руководителем РТК стал 36-летний Александр Рюмшин. Александр является выпускником Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М. И. Платова по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». После получения диплома о высшем образовании он проходил службу до 2011 года, а с февраля 2012 года занимал должность заместителя руководителя транспортного предприятия, осуществляющего регулярные городские пассажирские перевозки.
В июне 2019 года Рюмшин был назначен на должность первого заместителя генерального директора МУП «РТК».
Как сообщалось ранее, предыдущий гендиректор МУП «Ростовская транспортная компания» Юрий Овчинников покинул должность, чтобы стать заместителем администрации Ростова-на-Дону. Его предшественник Николай Сидоров занимал этот пост немногим дольше — восемь месяцев.
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