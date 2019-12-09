В Ростовской транспортной компании назначили третьего за текущий год директора

Новым руководителем РТК стал 36-летний Александр Рюмшин. Александр является выпускником Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М. И. Платова по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». После получения диплома о высшем образовании он проходил службу до 2011 года, а с февраля 2012 года занимал должность заместителя руководителя транспортного предприятия, осуществляющего регулярные городские пассажирские перевозки.