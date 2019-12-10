Рейс на самолете Superjet из Ростова в Симферополь отменили по неизвестным причинам

На онлайн-табло ростовского аэропорта «Платов» сообщается, что рейс авиакомпании «Азимут» А-4205 «Ростов-на-Дону - Симферополь» был отменен. Самолет должен был вылететь в 19.40, однако рейс не состоялся. Судя по данным онлайн-табло, рейс должен был совершить самолет «Сухой Суперджет-100», с недавних пор на сайте прописывается лишь обозначение типовой конструкции лайнера - RRJ-95LR.