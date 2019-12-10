Рейс на самолете Superjet из Ростова в Симферополь отменили по неизвестным причинам

Posted 10 декабря 2019, 18:29
Published 10 декабря 2019, 18:29
Modified 1 октября, 14:13
Updated 1 октября, 14:13
На онлайн-табло ростовского аэропорта «Платов» сообщается, что рейс авиакомпании «Азимут» А-4205 «Ростов-на-Дону - Симферополь» был отменен. Самолет должен был вылететь в 19.40, однако рейс не состоялся. Судя по данным онлайн-табло, рейс должен был совершить самолет «Сухой Суперджет-100», с недавних пор на сайте прописывается лишь обозначение типовой конструкции лайнера - RRJ-95LR.
Сотрудники справочной службы аэропорта о причинах отмены рейса ничего не смогли прокомментировать, сославшись на то, что авиакомпания должна давать соответствующую информацию.
Пока «Азимут» не отвечает на запрос редакции RostovGazeta.
Также во вторник задерживается рейс UT-494 из Ростова-на-Дону в Москву, авиакомпании Utair. Лайнер должен был вылететь в 20.40, ориентировочное время задержки рейса составляет два часа.
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