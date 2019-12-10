В Ростовской области у сотрудницы сельской больницы отобрали субсидию на покупку дома

Женщина, которая является участницей федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», получила субсидию на строительство жилья. По независящим от нее причинам она не успела оформить домовладение в собственность в предусмотренный срок.