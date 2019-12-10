В Ростовской области у сотрудницы сельской больницы отобрали субсидию на покупку дома

Posted 10 декабря 2019, 07:27
Published 10 декабря 2019, 07:27
Modified 1 октября, 15:13
Updated 1 октября, 15:13
Жительница Ростовской области обратилась в Конституционный суд РФ с просьбой проверить правомерность действия местных властей, решивших лишить ее субсидии из-за несоблюдения сроков оформления жилья в собственность.
Женщина, которая является участницей федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», получила субсидию на строительство жилья. По независящим от нее причинам она не успела оформить домовладение в собственность в предусмотренный срок.
Как сказано в жалобе, дончанка передала подрядчику 500 тысяч рублей, но он работу не выполнил, что не позволило оформить жилье в положенные 1 год и 5 месяцев с момента выдачи субсидии.
Местные власти отказались сдвинуть сроки оформления и потребовали вернуть субсидию, суды сочли спор социальным, а не гражданско-правовым. Отмечается, что Конституционный суд рассмотрит жалобу 10 декабря.
Ранее Минпром Ростовской области не смог добиться от ООО «Евродон-Юг» возврата субсидии в размере 56 миллионов рублей.
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