Кто получит убытки и чей питомец умрет: почему ростовчане боятся Нового года

Что касается кошек, то для них в Новый год особую опасность представляют елочные украшения. «У кошки интересно устроен язык, сосочки уходят глубоко назад, что позволяет ей пить воду. Недавние исследования на МРТ показали, что на кончике есть как бы коготь. Как только кошка лижет самый краешек дождика, она его не может выплюнуть», — сообщила специалист. Директор ветклиники отметила, что устройство языка приводит к тому, что дождик уходит как можно дальше назад. «Он обматывается вокруг языка, два конца уходят внутрь, все это смешивается с большим количеством новогодней пищи и вместо прямого кишечника мы получаем гармошку. Желудок сокращается, кишечник тоже, пища уходит, дождик натягивается и начинает разрезать кишечник. Если происходит разрыв и пищевой сок выходит наружу, то мы получаем тяжелейшую проблему — язвы. Если хозяин не заметил, что с кошкой что-то происходит, то мы получаем мертвое животное», — рассказала Андреева. По ее словам, первого и второго января в клинику поступает огромное количество кошек из-за дождика, им делают операции.