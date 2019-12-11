Кто получит убытки и чей питомец умрет: почему ростовчане боятся Нового года

Корреспондент RostovGazeta разобрался в самых распространенных страхах ростовчан и в том, как обезопасить себя в праздничные дни.
В пятницу «Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Ростова-на-Дону» провел научно-популярное ток-шоу, посвященное страхам. Эксперты представили три мини-лекции по теме новогодних опасений обычных людей, предпринимателей и владельцев животных. Корреспондент RostovGazeta приводит самые интересные отрывки их выступлений.
СТРАХИ ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ
Зачем строят планы на год и сжигают желания
Практический психолог, лайф-коуч и руководитель студии развития личности «Гальдр» Александр Агамальянц рассказал, что люди боятся Нового года, потому что им свойственно бояться всего нового, неизвестного, непонятного. «Здесь начинается животный страх, по этой же причине многие темноты боятся: «Не знаю, что там, значит, я бессилен, оно меня убьет», — пояснил специалист. Спикер отметил, что по большому счету страх показывает зону незнания человека, если речь не идет о такой прямой угрозе, такой как пожар.
Психолог сообщил, что к этому подключается способность человека представлять абстрактное будущее и осознавать конечность бытия. «Человека, если оставить одного, сразу начинает об этом думать, его хлебом не корми. Вся русская литература об этом», — рассказал Агамальянц.
Он отметил, что новогодние ритуалы — загадывание желания под бой курантов, сжигание бумажки с мечтой и другие — отчасти призваны уменьшить этот страх. «Почему в последнее время еще популярно строить планы на новый год, подводить итоги, делать визуализации, мандалы и другие техники? Через них мы стремимся сделать непонятное хоть немножко понятнее, начать управлять. Соответственно, чем лучше мы узнаем ситуацию и себя, тем менее страшно нам становится», — рассказал психолог. Агамальянц посоветовал, учитывая технику безопасности, учиться идти на свой страх, чтобы узнавать новое и делать жизнь богаче.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Ущерб от праздников
Кандидат экономических наук, директор управления кредитования и проектного финансирования Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк» Михаил Языков рассказал, что Ростовская область будет отдыхать в этом году восемь дней, Ставропольский край — десять дней (они перенесли рабочий день со вторника на субботу), американцы отдыхают всего два дня: 25 декабря и 1 января, Европа — максимум три-четыре дня.
По данным Языкова, в России всего 12 праздничных дней, которые признаны выходными, в Коста-Рике — пять, а в Японии — 16. «На юге интересно, что каждый день в какой-нибудь республике Северного Кавказа свой праздник: то один Новый год, то другой. И это тоже официальные выходные», — сообщил спикер.
Кандидат экономических наук отметил, что новогодние каникулы уменьшают ВВП России на полтора процента. «При том, что за последние годы темп роста ВВП не превышает два процента. То есть если мы решим не отдыхать, то рост нашей экономики удвоится. На ближайшие годы Минэкономразвития прогнозирует рост на 3%, но эти прогнозы редко оправдываются, поэтому мы будем жить при 1,5-2%», — сообщил специалист. По его словам, если наше правительство начнет искать способы удвоить ВВП, то оно сможет прибегнуть к отмене долгих новогодних каникул.
«Каждый дополнительный выходной стоит нашей стране 150 миллиардов рублей, всего за новогодние праздники экономика недосчитывается триллиона рублей. На новогодних каникулах работает примерно 15% граждан. И предприниматели вынуждены платить сотрудникам зарплату за выходные дни в двойном размере, это тоже не самый хороший для них факт», — рассказал Языков.
Кроме этого, от праздников проигрывают банки. Если клиент не успел погасить задолженность до 31 декабря, то сможет это сделать только 9 января. А любая просрочка в пять календарных дней является для банка проблемой, после этого клиент вряд ли сможет рассчитывать на кредит в ближайший год.
Спикер рассказал, что от новогодних праздников выигрывает сфера туризма, торговые и развлекательные центры, кинотеатры, авиаперевозки.
Боязнь одиночества и убытков
Языков перечислил больше десяти страхов предпринимателей. Среди них он назвал отсутствие клиентов в первом квартале года, когда деньги тратятся на подарки и путешествия; боязнь разорения; рейдерских захватов; публичных выступлений.
«Небольшие местные предприниматели боятся конкуренции с федеральными сетями, которые потихоньку выдавливают с рынка таких торговцев. Но у сетей тоже все не так хорошо, потому что перспективы больших торговых центров за городом сомнительны. Люди от выезда за продуктами раз в неделю уходят в интернет-доставку. Есть мнение, что большие торговые центры рано или поздно превратятся в склады для сортировки интернет-заказов», — рассказал специалист.
Спикер сообщил, что предприниматели боятся изменений законодательства. «В нашей стране они бывают спонтанными, резкими и не до конца продуманными. Например, не все предприниматели поняли, как реагировать на рост НДС до 20% в прошлом году», — добавил он. Собеседник перечислил основные изменения, которые планируются в следующем году: увеличение пенсий на 6%, отмена единого налога на вмененный доход, ввод налога для самозанятых, уменьшение налога на имущества с 2,2% до 2%.
Языков рассказал, что бизнесмены часто боятся проверок. «Контролирующие органы иногда выполняют известную роль в переделе рынка», — пояснил специалист. По его словам, предприниматели также опасаются оказаться некомпетентными, сорвать контракт, упустить ценную идею, остаться в одиночестве из-за загруженности, отстаивать свою точку зрения.
СТРАХИ ЖИВОТНЫХ
Директор ветеринарной клиники «РИмонт жЫвотных», зоопсихолог Марина Андреева рассказала, что половина собак патологически боится громких звуков, в том числе фейерверков. «Приведу классический пример. У меня дома жил крупный дог, который боялся фейерверков. Он оказался перед открытой дверью, когда выходили гости, и при нем все это выстрелило. Собака побежала прятаться в туалет, праздники на этом закончились. Он протиснулся к стене, унитаз был вырван, потоки воды побежали по дому», — рассказала Андреева.
Она посоветовала за несколько дней до Нового года начать поить собак, которые боятся громких звуков, успокаивающими типа «Стопстресса». «При наступлении праздников маленьких собачек, особенно нервных, стоит закрыть в небольших помещениях. Тогда ничего серьезного с животным не случится, хотя оно все равно будет нервничать», — добавила директор ветклиники. Специалист также посоветовала не допускать собак к новогоднему столу, чтобы их не подкармливали гости, и напомнила, что псов ни в коем случае нельзя кормить шоколадом: животное может умереть от 200 граммов этого лакомства.
Что касается кошек, то для них в Новый год особую опасность представляют елочные украшения. «У кошки интересно устроен язык, сосочки уходят глубоко назад, что позволяет ей пить воду. Недавние исследования на МРТ показали, что на кончике есть как бы коготь. Как только кошка лижет самый краешек дождика, она его не может выплюнуть», — сообщила специалист. Директор ветклиники отметила, что устройство языка приводит к тому, что дождик уходит как можно дальше назад. «Он обматывается вокруг языка, два конца уходят внутрь, все это смешивается с большим количеством новогодней пищи и вместо прямого кишечника мы получаем гармошку. Желудок сокращается, кишечник тоже, пища уходит, дождик натягивается и начинает разрезать кишечник. Если происходит разрыв и пищевой сок выходит наружу, то мы получаем тяжелейшую проблему — язвы. Если хозяин не заметил, что с кошкой что-то происходит, то мы получаем мертвое животное», — рассказала Андреева. По ее словам, первого и второго января в клинику поступает огромное количество кошек из-за дождика, им делают операции.
«Это основная проблема, которая должна стать для вас фобией, если есть кошка. То, что она лазает по елке и скачет — пусть. Мы никогда не встречали кошек, которые съели провода или елочные игрушки. Они как дети, разгромят и убежат. Дождик — самое страшное», — добавила она.
Специалист отметила, что для всех животных страшен пищевой стресс. Кроме этого, острая косточка может повредить пищевод питомца. «В лучшем случае это расстройство пищеварения, в худшем — животное попадает на операционный стол. Поэтому закрывайте любимцев от гостей, чтобы их не подкармливали», — пояснила Андреева. Мелких животных она порекомендовала тоже оставлять в тихих комнатах.