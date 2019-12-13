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В Ростов из Москвы перевезут 60 троллейбусов

13 декабря 2019, 14:18
Фото: flickr.com
московский троллейбус
В Ростов-на-Дону на безовозмездной основе передают из Москвы 60 троллейбусов, заявил на совещании в пятницу в администрации города директор Департамента транспорта Христофор Ермашов.

Ожидается, что троллейбусы прибудут из столицы в Ростов в первом квартале 2020 года.

«Вновь приобретенный и переданный подвижной состав троллейбусов позволит развивать действующие маршруты и создавать новые приоритетные направления», — сказал Ермашов.

В связи с получением муниципального транспорта, в городе появятся новые троллейбусные маршруты, а также будут продлеваться уже существующие маршруты. В прошлом году в Ростов из Москвы были поставлены бесплатно 14 троллейбусов.

На сегодняшний день в Ростове обслуживают 9 троллейбусных маршрутов, подвижной состав — 66 единиц.

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