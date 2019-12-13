В Ростов из Москвы перевезут 60 троллейбусов

Ожидается, что троллейбусы прибудут из столицы в Ростов в первом квартале 2020 года.
«Вновь приобретенный и переданный подвижной состав троллейбусов позволит развивать действующие маршруты и создавать новые приоритетные направления», — сказал Ермашов.
В связи с получением муниципального транспорта, в городе появятся новые троллейбусные маршруты, а также будут продлеваться уже существующие маршруты. В прошлом году в Ростов из Москвы были поставлены бесплатно 14 троллейбусов.
На сегодняшний день в Ростове обслуживают 9 троллейбусных маршрутов, подвижной состав — 66 единиц.