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Posted 14 декабря 2019, 11:15

Published 14 декабря 2019, 11:15

Modified 1 октября, 13:30

Updated 1 октября, 13:30

В Астрахани выяснили причину запаха газа в воздухе

14 декабря 2019, 11:15
Стала известна причина появления в воздухе в Астрахани сильного запаха газа, сообщил Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на своей странице в соцсети.

«В ходе проверки установлено — выброс произошел на территории Аксарайского газоконденсатного комплекса. В отношении ООО „Газпром добыча Астрахань“ вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении», — сообщил губернатор.

Как отметил Бабушкин, в области продолжат проверку с привлечением надзорных оргнаов.

Сильный запах газа в воздухе появился в ночь на 11 декабря в Астрахани и в Красноярском районе области, всего с жалобами обратились более 350 местных жителей.

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