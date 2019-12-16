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В Волгодонске вор угнал автомобиль на глазах у хозяйки

16 декабря 2019, 09:43
Фото: pxhere.com
внедорожник угон
Пьяный житель Волгодонска угнал автомобиль на глаза владелицы, которая отлучилась в магазин, сообщили в УМВД по Ростовской области.

Горожанка завела припаркованную около торгового павильона «Волгу» и решила подождать, пока она прогреется. В это время автоледи отлучилась в магазин, а когда вернулась, увидела, как на ее машине в неизвестном направлении уезжает угонщик.

«Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением об угоне. Подозреваемым оказался пьяный 49-летний мужчина», — сказано в сообщении.

Правоохранители задержали мужчину и доставили в отдел.

По факту угона завели уголовное дело, сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде. Машину автоледи вернули.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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