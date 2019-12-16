В Волгодонске вор угнал автомобиль на глазах у хозяйки

Горожанка завела припаркованную около торгового павильона «Волгу» и решила подождать, пока она прогреется. В это время автоледи отлучилась в магазин, а когда вернулась, увидела, как на ее машине в неизвестном направлении уезжает угонщик.
«Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением об угоне. Подозреваемым оказался пьяный 49-летний мужчина», — сказано в сообщении.
Правоохранители задержали мужчину и доставили в отдел.
По факту угона завели уголовное дело, сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде. Машину автоледи вернули.