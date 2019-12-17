Имущество обанкротившегося донского производителя овощей оценили в 900 млн рублей

Среди имущества обанкротившегося производителя овощей и бахчевых значится офисное оборудование и мебель, машина для мойки стекол, удобрения и вегетационные маты. Не оцененными остались земельный участок в Веселовском районе и две теплицы.
В 2018 году «Премиум Тула» планировало запустить комплекс по выращиванию томатов, но из-за юридических проволочек строительство объекта приостановили. В июне 2019 года предприятие признали банкротом, а в сентябре дебиторскую задолженность компании оценили в 129,8 миллиона рублей.