rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Имущество обанкротившегося донского производителя овощей оценили в 900 млн рублей

17 декабря 2019, 14:25
Фото: Медиахолдинг1Mi
банкрот Премиум Тула
Имущество зарегистрированного в поселке Веселый Ростовской области ООО «Премиум Тула» оценили в 874,6 миллиона рублей, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Среди имущества обанкротившегося производителя овощей и бахчевых значится офисное оборудование и мебель, машина для мойки стекол, удобрения и вегетационные маты. Не оцененными остались земельный участок в Веселовском районе и две теплицы.

В 2018 году «Премиум Тула» планировало запустить комплекс по выращиванию томатов, но из-за юридических проволочек строительство объекта приостановили. В июне 2019 года предприятие признали банкротом, а в сентябре дебиторскую задолженность компании оценили в 129,8 миллиона рублей.

Материалы по теме
Имущество «Донского золота» продают за 4 млрд рубИмущество осужденного экс-депутата гордумы Новочеркасска выставили на торгиВ Ростове не смогли продать имущество «Русского национального банка»
#Новости#Татьяна Уляшова#Экономика
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28