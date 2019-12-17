Молодожены из Уэльса решили развестись во время свадьбы

Так, пишет газета “Известия”, в ходе празднования брат жениха Томос, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, напал на невесту и избил ее, спустив девушку с лестницы. После драки Эрин обратилась в полицию с заявлением, решив развестись со Стефаном, который принял сторону своего брата в конфликте. Поскольку брак продлился меньше суток, супругов не могут развести, однако Эрин предпринимает попытки аннулировать союз.