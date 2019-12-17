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Молодожены из Уэльса решили развестись во время свадьбы

17 декабря 2019, 15:52
Фото: pxhere.com
В Западном Уэльсе молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались прямо на свадьбе. Причиной стало поведение нетрезвого брата жениха.

Так, пишет газета “Известия”, в ходе празднования брат жениха Томос, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, напал на невесту и избил ее, спустив девушку с лестницы. После драки Эрин обратилась в полицию с заявлением, решив развестись со Стефаном, который принял сторону своего брата в конфликте. Поскольку брак продлился меньше суток, супругов не могут развести, однако Эрин предпринимает попытки аннулировать союз.

Отмечается, что Томоса приговорили к году общественных работ за пять нападений, а также нанесение материального ущерба на свадьбе.

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