В Белоруссии планируют повысить тариф на прокачку нефти из РФ

Речь идет о магистралях, которые находятся на территории Белоруссии. В ФАС также отметили, что регулирование цен должно производиться в двухстороннем порядке с участием антимонопольных регуляторов двух стран. Об этом 16 декабря сообщило агентство RNS.
В случае, если две стороны не сумеют договориться, Белоруссия сможет повысить тариф на 6,8 процента.
Представители «Гомельтранснефть Дружба» заявили, что решение приняли из-за обнаружения загрязнения в нефти из России, которое имело место некоторое время назад. Таким образом, компания стремится компенсировать потери от инцидента.