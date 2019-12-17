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В Белоруссии планируют повысить тариф на прокачку нефти из РФ

17 декабря 2019, 15:52
Фото: pixabay.com
В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы РФ рассказали о планах белорусской компании «Гомельтранснефть Дружба» повысить тариф на услуги транспортировки нефти из России на 16,6 процента.

Речь идет о магистралях, которые находятся на территории Белоруссии. В ФАС также отметили, что регулирование цен должно производиться в двухстороннем порядке с участием антимонопольных регуляторов двух стран. Об этом 16 декабря сообщило агентство RNS.

В случае, если две стороны не сумеют договориться, Белоруссия сможет повысить тариф на 6,8 процента.

Представители «Гомельтранснефть Дружба» заявили, что решение приняли из-за обнаружения загрязнения в нефти из России, которое имело место некоторое время назад. Таким образом, компания стремится компенсировать потери от инцидента.

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