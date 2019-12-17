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Водитель легковушки устроил массовое ДТП в Новочеркасске и сбежал

17 декабря 2019, 15:05
Фото: tuzlovgrad.ru
массовое дтп
В Новочеркасске устроивший ДТП с четырьмя автомобилями водитель Lada Priora сбежал с места аварии, сообщается в городском паблике.

Lada Priora ехала по Баклановскому проспекту в сторону выезда из города, водитель вовремя не увидел красный сигнал светофора и попытался перестроиться в другой ряд. Во время маневра отечественный автомобиль столкнулся с Toyota RAV4, от удара его отбросило обратно в правый ряд.

В итоге в правом ряду образовался «паровозик» из автомобиля виновника аварии, Daewoo Nexia, Lada Kalina и Lada Granta.

В аварии пострадали пассажирки Lada Priora и Lada Kalina, обеих доставили в медучреждение.

Что касается виновника аварии, то во время составления протокола он отпросился якобы в туалет и больше не вернулся.

Ранее в Ростове водитель-лихач четыре метра протащил на капоте девушку-пешехода.

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