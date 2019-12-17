Водитель легковушки устроил массовое ДТП в Новочеркасске и сбежал

Lada Priora ехала по Баклановскому проспекту в сторону выезда из города, водитель вовремя не увидел красный сигнал светофора и попытался перестроиться в другой ряд. Во время маневра отечественный автомобиль столкнулся с Toyota RAV4, от удара его отбросило обратно в правый ряд.
В итоге в правом ряду образовался «паровозик» из автомобиля виновника аварии, Daewoo Nexia, Lada Kalina и Lada Granta.
В аварии пострадали пассажирки Lada Priora и Lada Kalina, обеих доставили в медучреждение.
Что касается виновника аварии, то во время составления протокола он отпросился якобы в туалет и больше не вернулся.