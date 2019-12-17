Временный мусорный полигон под Таганрогом начнет работать в конце декабря

Временный полигон поможет решить основную проблему Таганрога, появившуюся после перехода на новую систему обращения с ТБО.
Вблизи города нет своего мусорного полигона, отходы вывозили в Матвеево-Курганский район, потом в Новошахтинск, сейчас их отправляют в Багаевский район. Ежедневно в Таганроге скапливается 300-500 тонн отходов, вывозить которые приходится за 180 километров от города.
Новая площадка площадью пять гектаров расположена в 26 километрах от Таганрога, ориентировочно, она начнет работу 20 декабря.