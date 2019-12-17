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Временный мусорный полигон под Таганрогом начнет работать в конце декабря

17 декабря 2019, 11:38
Фото: Андрей Лисицкий / facebook.com
мусорный полигон таганрог
В конце декабря 2019 года в селе Покровское Неклиновского района начнет действовать временный полигон накопления отходов, сообщил в соцсети глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

Временный полигон поможет решить основную проблему Таганрога, появившуюся после перехода на новую систему обращения с ТБО.

Вблизи города нет своего мусорного полигона, отходы вывозили в Матвеево-Курганский район, потом в Новошахтинск, сейчас их отправляют в Багаевский район. Ежедневно в Таганроге скапливается 300-500 тонн отходов, вывозить которые приходится за 180 километров от города.

Новая площадка площадью пять гектаров расположена в 26 километрах от Таганрога, ориентировочно, она начнет работу 20 декабря.

Ранее главе МинЖКХ Ростовской области поручили решить проблемы с вывозом мусора.

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