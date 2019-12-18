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Инфекционная больница в Новочеркасске возобновила работу

18 декабря 2019, 13:36
Фото: novochgrad.ru
новочеркасск инфекционка
В Новочеркасске после временного простоя возобновила работу инфекционная больница, сообщила городская администрация.

Работу возобновили в полном объеме с 08.00 мск, в первые же часы больница приняла девять пациентов, шестерых из которых госпитализировали.

В настоящее время штат инфекционной больницы состоит из семи врачей, уже приехала и специалист из Уфы, но пока не присоединилась к коллективу. Указанного количества врачей достаточно для круглосуточной работы стационара.

Отмечается, что в ближайшее время для больницы закупят новый аппарат УЗИ, рентген аппарат и лабораторное оборудование.

Напомним, инфекционная больница в Новочеркасске не работала из-за одновременного увольнения всех врачей.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
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