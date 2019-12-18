На Сахалине полицейских осудили за пытки женщины

Газета “Известия” пишет, что суд, приняв во внимание мнение государственного обвинителя, приговорил виновных к четырем годам шести месяцам, четырем годам и трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденным в течение трех лет запрещено занимать должности, которые связаны с осуществлением функций представителя власти.
Отмечается, что согласно информации прокуратуры, в ноябре 2015 года правоохранители издевались над потерпевшей женщиной, избивая ее и перекрывая доступ к кислороду. Вместе с тем, они угрожали ей применением сексуального насилия. Двое сотрудников использовали электрошокер для склонения женщины к признательным показаниям в причастности к краже денег.