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На Сахалине полицейских осудили за пытки женщины

18 декабря 2019, 17:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi
На Сахалине трое полицейских получили сроки за пытки задержанной женщины.

Газета “Известия” пишет, что суд, приняв во внимание мнение государственного обвинителя, приговорил виновных к четырем годам шести месяцам, четырем годам и трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденным в течение трех лет запрещено занимать должности, которые связаны с осуществлением функций представителя власти.

Отмечается, что согласно информации прокуратуры, в ноябре 2015 года правоохранители издевались над потерпевшей женщиной, избивая ее и перекрывая доступ к кислороду. Вместе с тем, они угрожали ей применением сексуального насилия. Двое сотрудников использовали электрошокер для склонения женщины к признательным показаниям в причастности к краже денег.

#Новости#Происшествия
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