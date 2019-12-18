Почти 20 чиновников в Ростове наказали за сокрытие доходов

Факты предоставления недостоверных и неполных сведений о доходах выявила прокуратура. Всего же в администрации города и ее службах по состоянию на 1 января 2019 года доля должностей муниципальной службы с высоким риском коррупционных проявлений, требующих предоставления сведений о доходах составляла почти 1,2 тысячи единиц или 72% от общего количества.