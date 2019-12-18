Почти 20 чиновников в Ростове наказали за сокрытие доходов

Факты предоставления недостоверных и неполных сведений о доходах выявила прокуратура. Всего же в администрации города и ее службах по состоянию на 1 января 2019 года доля должностей муниципальной службы с высоким риском коррупционных проявлений, требующих предоставления сведений о доходах составляла почти 1,2 тысячи единиц или 72% от общего количества.
Глава администрации Алексей Логвиненко предложил начальникам провинившихся сотрудников нести личную ответственность за халатность или некачественное исполнение своих должностных обязанностей. Кроме того, сити-менеджер Ростова обратил внимание на негативную тенденцию в сокрытии персональных данных и поручил жестко реагировать на подобное поведение муниципальных служащих вплоть до увольнения.
Ранее в Неклиновском районе досрочно лишили полномочий депутата, который не стал предоставлять информацию о доходах.