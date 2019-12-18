«Ростелеком» и РГЭУ подписали соглашение о сотрудничестве

«Для нас крайне важно формирование двух направлений: создание кадрового резерва для цифровых компаний и прикладное наполнение учебной программы ВУЗа. Сегодня остро чувствуется разрыв между актуальными потребностями IT-сферы и реальными компетенциями кандидатов. Наша цель – выстроить сотрудничество с РГЭУ таким образом, чтобы мы могли заранее выявлять потенциальных сотрудников и вкладывать в их развитие еще на этапе обучения. С другой стороны, своим проектом “Цифровое образование” мы готовы внести лепту в деятельность университета», – прокомментировал Сергей Мордасов, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».