«Ростелеком» и РГЭУ подписали соглашение о сотрудничестве

Стороны договорились сотрудничать в аспектах формирования кадрового резерва и стандартов профессий в условиях цифровой экономики. Подписание состоялось в рамках заседания ученого совета ВУЗа.
«Для нас крайне важно формирование двух направлений: создание кадрового резерва для цифровых компаний и прикладное наполнение учебной программы ВУЗа. Сегодня остро чувствуется разрыв между актуальными потребностями IT-сферы и реальными компетенциями кандидатов. Наша цель – выстроить сотрудничество с РГЭУ таким образом, чтобы мы могли заранее выявлять потенциальных сотрудников и вкладывать в их развитие еще на этапе обучения. С другой стороны, своим проектом “Цифровое образование” мы готовы внести лепту в деятельность университета», – прокомментировал Сергей Мордасов, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».
Подписанное соглашение – существенный шаг для «Ростелекома» в развитии корпоративного проекта «Цифровое образование», призванного повысить прикладные компетенции современных выпускников и одновременно привлечь в ряды компании наиболее талантливых сотрудников. «Ростелеком» взаимодействует в этом направлении с ключевыми ВУЗами и профильными колледжами региона. «Цифровые амбассадоры» – сотрудники компании – проводят обучение для студентов по специально разработанной программе, включающей девять наиболее актуальных тем цифровой экономики, среди которых блокчейн, кибербезопасность, квантовые технологии и другие.
«Мы рады, что сходимся с "Ростелекомом" в понимании стратегии развития рынка труда и видим друг в друге перспективных партнеров. Накануне подписания соглашения мы обсудили дорожную карту взаимодействия и отметили, что в процессе рождаются новые инициативы, которые расширяют горизонты нашего сотрудничества», – отметила Елена Макаренко, ректор РГЭУ.
По итогам встречи Сергей Мордасов побывал в коворкинге РГЭУ и наметил перспективы ближайших мероприятий.