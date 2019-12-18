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«Ростелеком» и РГЭУ подписали соглашение о сотрудничестве

18 декабря 2019, 13:44
Фото: «Ростелеком»
Директор Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов подписал соглашение с ректором Ростовского государственного экономического университета Еленой Макаренко.

Стороны договорились сотрудничать в аспектах формирования кадрового резерва и стандартов профессий в условиях цифровой экономики. Подписание состоялось в рамках заседания ученого совета ВУЗа.

«Для нас крайне важно формирование двух направлений: создание кадрового резерва для цифровых компаний и прикладное наполнение учебной программы ВУЗа. Сегодня остро чувствуется разрыв между актуальными потребностями IT-сферы и реальными компетенциями кандидатов. Наша цель – выстроить сотрудничество с РГЭУ таким образом, чтобы мы могли заранее выявлять потенциальных сотрудников и вкладывать в их развитие еще на этапе обучения. С другой стороны, своим проектом “Цифровое образование” мы готовы внести лепту в деятельность университета», – прокомментировал Сергей Мордасов, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».

Подписанное соглашение – существенный шаг для «Ростелекома» в развитии корпоративного проекта «Цифровое образование», призванного повысить прикладные компетенции современных выпускников и одновременно привлечь в ряды компании наиболее талантливых сотрудников. «Ростелеком» взаимодействует в этом направлении с ключевыми ВУЗами и профильными колледжами региона. «Цифровые амбассадоры» – сотрудники компании – проводят обучение для студентов по специально разработанной программе, включающей девять наиболее актуальных тем цифровой экономики, среди которых блокчейн, кибербезопасность, квантовые технологии и другие.

«Мы рады, что сходимся с "Ростелекомом" в понимании стратегии развития рынка труда и видим друг в друге перспективных партнеров. Накануне подписания соглашения мы обсудили дорожную карту взаимодействия и отметили, что в процессе рождаются новые инициативы, которые расширяют горизонты нашего сотрудничества», – отметила Елена Макаренко, ректор РГЭУ.

По итогам встречи Сергей Мордасов побывал в коворкинге РГЭУ и наметил перспективы ближайших мероприятий.

#Новости#Общество
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