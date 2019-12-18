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В Ростове замминистра цифрового развития открыл фестиваль «Цифровая школа»

18 декабря 2019, 15:12
Фото: Информационная служба ДГТУ
В Ростове-на-Дону в среду в ДГТУ состоялось открытие фестиваля «Цифровая школа», почетным гостем мероприятия стал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, передает RostovGazeta.

В рамках фестиваля подведут итоги конкурса детских и молодежных медиа- и IT-проектов «Моя школа». Благодаря реализации проекта «Цифровая школа» медиаконкурс впервые вышел на международный уровень.

В нем принимают участие обучающиеся Ростовской области и воспитанники русских школ стран-партнёров. Свои заявки на конкурс прислали школьники из Ростовской области, Казахстана, Киргизии, Испании, Грузии, Узбекистана и Китая. На пять конкурсных номинаций: «Слово», «Фото», «Инфографика», «Видео», «IT-проект» – ребята от 10 до 18 лет подали свыше 600 заявок.

«С учетом того, что в сегодняшних условиях больше половины продуктов невозможно было бы произвести без соучастия цифровых технологий, «Цифровая школа» является площадкой по вовлечению молодежи в проекты, связанные с «цифровизацией» страны. По сути дела, это площадка, где мы начинаем школьников готовить к жизни и работе в новых цифровых условиях. Заодно - это замечательная лаборатория по поиску новых талантов, потому что IT-индустрия - это индустрия молодых», - сказал Волин.

Для участников фестиваля подготовили образовательную и культурную программу: лекции и мастер-классы от международных экспертов в сфере IT и медиа, знакомство с работой ДГТУ и экскурсии по городу. Кроме того, на фестивале запланирована проектная работа в командах – за реализацией идей будущих IT-специалистов все желающие смогут наблюдать, подключившись к онлайн-трансляции на интернет-ресурсе проекта digitalacadem.com и на сайте rostovlife.ru.

20 декабря в медиапарке «Южный Регион-ДГТУ» состоится торжественная церемония награждения победителей международного конкурса школьных IT- и медиапроектов «Моя школа».

Фестиваль «Цифровая школа» проводит Донской государственный технический университет совместно с фондом «Медиапарк Южный Регион-ДГТУ» при поддержке Правительства Ростовской области.

#Новости#Общество
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