В Ростове замминистра цифрового развития открыл фестиваль «Цифровая школа»

«С учетом того, что в сегодняшних условиях больше половины продуктов невозможно было бы произвести без соучастия цифровых технологий, «Цифровая школа» является площадкой по вовлечению молодежи в проекты, связанные с «цифровизацией» страны. По сути дела, это площадка, где мы начинаем школьников готовить к жизни и работе в новых цифровых условиях. Заодно - это замечательная лаборатория по поиску новых талантов, потому что IT-индустрия - это индустрия молодых», - сказал Волин.