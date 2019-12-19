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Главному трнеру ФК «Ростов» пожелали не умереть на поле

19 декабря 2019, 09:46
Фото: vk.com/fcrostov
фк ростов карпин
Игроки футбольного клуба «Ростов» в шутку пожелали главному тренеру Валерию Крапину следить за собой, чтобы не умереть на поле, говорится на сайте команды.

Прошло ровно два года с момента, как Карпин начал тренировать команду. Футболисты записали для него поздравительный видеоролик и добавили немного юмора.

Игрок Ивелин Попов пожелал Карпину, как минимум 10 лет возглавлять клуб и назвать своего следующего сына Ивелином. «Следите за собой, а то уже такой возраст у вас, умрете прямо рядом с полем, а потом будем плакать все вместе», — пошутил спортсмен.

Добавим, что под руководством Карпина ростовчане провели 67 официальных игр. В 27 из них они одержали победу, футболисты забили 84 гола.

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