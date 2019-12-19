Наркоторговцу в Ростове на 20 лет запретили пользоваться интернетом

На скамье подсудимых оказался местный житель Артем Фомин, который со знакомым узнал о тайнике с наркотиками. Они забрали более семи килограммов синтетических веществ и перенесли на съемную квартиру.
Все наркотики подельники хотели продать, но были задержаны. В отношении них возбудили уголовное дело.
«Фомина приговорили к 18 годам заключения, этот срок он проведет в колонии строгого режима. Также в течение 20 лет ему запрещено выходить в Интернет», — уточнили в надзорном ведомстве.
Решение суда еще не вступило в законную силу.