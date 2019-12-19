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Наркоторговцу в Ростове на 20 лет запретили пользоваться интернетом

19 декабря 2019, 04:56
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону суд приговорил к 18 годам колонии наркоторговца и запретил ему пользоваться интернетом, проинформировали в областной прокуратуре.

На скамье подсудимых оказался местный житель Артем Фомин, который со знакомым узнал о тайнике с наркотиками. Они забрали более семи килограммов синтетических веществ и перенесли на съемную квартиру.

Все наркотики подельники хотели продать, но были задержаны. В отношении них возбудили уголовное дело.

«Фомина приговорили к 18 годам заключения, этот срок он проведет в колонии строгого режима. Также в течение 20 лет ему запрещено выходить в Интернет», — уточнили в надзорном ведомстве.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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