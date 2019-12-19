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Нарушения нашли при отлове бездомных животных в Ростовской области

19 декабря 2019, 13:59
Фото: Медиахолдинг1Mi
бездомные собаки отлов
С начала 2019 года в Ростовской области выявили 49 фактов нарушений в сфере регулирования численности безнадзорных животных, сообщило региональное управление ветеринарии.

Нарушения выявили в ходе проверок муниципалитетов на предмет соблюдения плана мероприятий по профилактике бешенства путем регулированию численности безнадзорных животных. Всего в ходе проверок выдали 49 предписаний об устранении нарушений, сумма штрафов достигла 245 тысяч рублей.

Специалисты региональной ветслужбы не осуществляют эвтаназию животных, ветеринары занимаются осмотром, стерилизацией и при необходимости лечением отловленных собак и кошек. Отловом занимаются специализированные компании.

Напомним, в Таганроге отловили более 660 бродячих собак.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
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