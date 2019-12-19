Нарушения нашли при отлове бездомных животных в Ростовской области

Нарушения выявили в ходе проверок муниципалитетов на предмет соблюдения плана мероприятий по профилактике бешенства путем регулированию численности безнадзорных животных. Всего в ходе проверок выдали 49 предписаний об устранении нарушений, сумма штрафов достигла 245 тысяч рублей.