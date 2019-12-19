Перевозчиков для 26 маршрутов начнут искать в Ростове в декабре

Из 26 маршрутов часть в настоящее время не обслуживается, часть изменят или оптимизируют.
В частности, предлагается продлить маршрут № 13 до СНТ «Утро», № 48 запустить по улице Профсоюзной вместо отмененного маршрута № 48-МТ, № 29 вернуть к традиционной схеме, продлив до Ростова-Главного по проспектам Сельмаш, Шолохова и улице Красноармейской.
Кроме того, к традиционной схеме работы вернется № 44, который будет ходить через Аллею Роз в направлении центра и объезжать Северный по Королева — Добровольского — Волкова — Космонавтов — Королева. На маршруте № 50 появится заезд на РИИЖТ (площадь Народного ополчения) по схеме в обе стороны, № 63 продлят до ТЦ «METRO» в Александровке, у № 72 добавят участок от Центрального рынка от ТЦ «Мегамаг».
Помимо этого, отменят маршруты 23, 53, 80-МТ, 89, добавят несколько новых, а часть маршрутов будет работать по нынешним схемам.
Отмечается, что маршруты запустят до 6 мая, при этом у перевозчиков будет 90 дней на подготовку автобусов.