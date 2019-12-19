Перевозчиков для 26 маршрутов начнут искать в Ростове в декабре

Кроме того, к традиционной схеме работы вернется № 44, который будет ходить через Аллею Роз в направлении центра и объезжать Северный по Королева — Добровольского — Волкова — Космонавтов — Королева. На маршруте № 50 появится заезд на РИИЖТ (площадь Народного ополчения) по схеме в обе стороны, № 63 продлят до ТЦ «METRO» в Александровке, у № 72 добавят участок от Центрального рынка от ТЦ «Мегамаг».