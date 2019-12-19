rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Перевозчиков для 26 маршрутов начнут искать в Ростове в декабре

19 декабря 2019, 08:10
Фото: Медиахолдинг1Mi
автобус
До конца 2019 года в Ростове-на-Дону выставят на конкурс 26 автобусных маршрутов, включая новые, сообщил портал «Ростовский городской транспорт».

Из 26 маршрутов часть в настоящее время не обслуживается, часть изменят или оптимизируют.

В частности, предлагается продлить маршрут № 13 до СНТ «Утро», № 48 запустить по улице Профсоюзной вместо отмененного маршрута № 48-МТ, № 29 вернуть к традиционной схеме, продлив до Ростова-Главного по проспектам Сельмаш, Шолохова и улице Красноармейской.

Кроме того, к традиционной схеме работы вернется № 44, который будет ходить через Аллею Роз в направлении центра и объезжать Северный по Королева — Добровольского — Волкова — Космонавтов — Королева. На маршруте № 50 появится заезд на РИИЖТ (площадь Народного ополчения) по схеме в обе стороны, № 63 продлят до ТЦ «METRO» в Александровке, у № 72 добавят участок от Центрального рынка от ТЦ «Мегамаг».

Помимо этого, отменят маршруты 23, 53, 80-МТ, 89, добавят несколько новых, а часть маршрутов будет работать по нынешним схемам.

Отмечается, что маршруты запустят до 6 мая, при этом у перевозчиков будет 90 дней на подготовку автобусов.

Ранее стало известно, что до 2024 года в Ростове запустят четыре маршрута в новые районы города.

Материалы по теме
Власти Ростова хотят изменить схему движения маршрута № 50Власти Ростова предложили объединить два автобусных маршрутаПраво обслуживать маршрут в Мегу через весь Ростов доказал в суде перевозчик
#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00