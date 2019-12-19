В Ростове сделают туристическими еще два автобусных маршрута

О том, как помогают предпринимателям в Ростове и как планируют развивать туризм, рассказала заместитель главы администрации города по экономике Светлана Камбулова.
Как в Ростове поддерживаются предприятия, которые участвуют в реализации нацпроектов?
Предприятия-участники национального проекта «производительность труда и поддержка занятости» могут, начиная с 2020 года, получить ряд налоговых преференций: инвестиционный налоговый вычет 90% на приобретение, модернизацию и улучшение основных средств, а также возможность применения нулевой ставки по налогу на имущество организаций в отношении вновь вводимых объектов недвижимого имущества.
Кроме того, предприятия имеют право получить льготный заем федерального Фонда развития промышленности на сумму до 300 млн руб. под 1% годовых или воспользоваться софинансированием Регионального фонда развития промышленности Ростовской области.
Предусмотрено субсидирование затрат, понесенных в связи с переобучением и повышением квалификации любых категорий сотрудников, в том числе находящихся под риском высвобождения. При этом у предприятий есть возможность самостоятельно определять потребность в обучении сотрудников, выбрать наиболее актуальные обучающие программы и учебные заведения по всей стране.
Среди мер нефинансовой поддержки предусмотрены возможность участия в программе «Экспортный акселератор» (направлена на ускоренное развитие экспортной деятельности компаний), шанс руководителям компаний пройти обучение по программе «Лидеры производительности».
Какие предприятия вы можете отметить как образцовые в области повышения производительности труда работников?
На сегодняшний день участниками проекта стали 12 предприятий Ростова при том, что мы ставили перед собой задачу продемонстрировать 7 предприятий. Это означает, что новые бизнес-решения и управленческие подходы нацпроекта вызывают живой интерес у собственников компаний.
Первые результаты можно оценить через три месяца участия в проекте, а через полгода - работа должна стать эталонной. Сегодня мы уже можем увидеть первые результаты на
предприятиях, которые присоединились к проекту раньше остальных: «Ростовский колбасный завод – ТАВР», «Клевер», «Десятый подшипниковый завод», «Комбинат крупнопанельного домостроения». Их достижения связаны с оптимизацией выбранного потока-образца и увеличением выработки продукции. Например, на «Ростовском колбасном заводе – ТАВР» время потока изготовления сосисок «Ганноверские» сократилось с 1320 минут до 1000 минут, а выработка увеличилась с 756 килограммов в сутки до 832 килограммов.
В этом году десять ростовских предприятий воспользовались финансовой поддержкой в рамках национального проекта и компенсировали свои затраты на обучение сотрудников. Всего до конца 2019 года предполагается завершить обучение 784 работников. Среди востребованных обучающих программ, такие как «Бережливое производство», «Управление цехом: новые методики и лучшие практики», «Современные технологии энергосбережения» и другие. Спросом пользуются переподготовка и повышение квалификации для рабочих кадров: водителей, прессовщиков, операторов станков с программным управлением и других.
Есть ли риск роста безработицы из-за повышения производительности труда на предприятиях Ростова?
При повышении производительности труда создаются новые или улучшаются существующие продукты, модернизируется процесс производства. Опыт российских и зарубежных предприятий, которые внедрили инструменты бережливого производства и уже смогли повысить производительность труда более, чем на 10% в год, показывает, что, в большинстве случаев, это приводит к расширению производства этих предприятий и созданию новых рабочих мест.
Кроме того, обучение работников, предусмотренное национальным проектом, способствует быстрой адаптации сотрудников к новым условия работы, связанными с внедрением инструментов бережливого производства и организацией рабочего места по принципу 5С (метод организации рабочего пространства, который направлен на создание оптимальных условий для выполнения операций, поддержания порядка, экономии времени и энергии. 5С является инструментом бережливого производства).
По моему мнению, самое главное – чтобы сотрудники поддерживали изменения от участия в нацпроекте и понимали, что это принесет повышение уровня заработной платы и даст уверенность в завтрашнем дне. Также отмечу, что на сегодняшний день ни на одном из предприятий, участвующих в национальном проекте, не происходят сокращения персонала.
Как в Ростове поддерживают малый и средний бизнес?
В 2019 году стартовал национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», которым предусмотрена комплексная помощь бизнесменам: от создания собственного дела до выхода на новые рынки. К 2024 году поставлена задача увеличить численность работников в малом и среднем предпринимательстве на 30%.
При этом в национальном проекте роль органов местного самоуправления четко не определена, финансирование муниципальных программ не предусмотрено.
Администрация Ростова в свою очередь обеспечивает предпринимателей организациями, где им оказывают поддержку. Например, в городе работают Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства и муниципальный центр «Новый Ростов».
В этом году на помощь малому и среднему предпринимательству из городского бюджета выделено 49,3 млн. рублей, примерно на том же уровне что в прошлом году – 50,7 млн. рублей. Средства направляются для предоставления льготных микрозаймов в ростовском фонде поддержки предпринимательства. За 2018 год предоставлено 46 займов на сумму 77,2 миллионов рублей, за 11 месяцев 2019 Фондом предоставлено 42 займа на общую сумму 76,1 миллионов. По итогам 2018 года заемщиками фонда создано 88 новых рабочих мест, сохранено 892 рабочих места, уплачено налогов на общую сумму 38 миллионов рублей.
Ммуниципальным центром «Новый Ростов» на 1 декабря оказано 2 850 консультаций (по телефону, онлайн, очно), проведено 77 мероприятий для предпринимателей города, 11 курсов «Школы начинающего предпринимателя», заключено 276 договоров с резидентами, подготовлены документы для государственной регистрации 51 субъекта малого и среднего предпринимательства, 30 действующих предпринимателей прошли программу бизнес-акселератора.
Для повышения деловой активности и прозрачности действий органов власти работает информационный портал для бизнеса (ростовбизнес.рф). Портал представляет собой современный интернет-ресурс, содержащий всю информацию о формах и инфраструктуре поддержки предпринимателей, бизнес-образовании, защите прав предпринимателей. Также на сайте размещается вся актуальная статистическая информация о деятельности Администрации города в сфере поддержки предпринимательства.
Как власти Ростова развивают туризм?
На территории города работают 229 гостиниц на 5 352 номера, практически все они прошли процедуру классификации в соответствии с международными стандартами.
Согласно статистическим данным в 2018 году город посетило полмиллиона (557,7 тыс.) человек.
К сожалению, эта информация недостаточно отражает действительность. Идет учет только тех туристов, которые остановились в коллективных средствах размещения, где есть регистрация. Но, конечно, не все гости города останавливаются в отелях. Люди используют апартаменты и частные квартиры, останавливаются у родственников и друзей.
Есть и другие данные. В 2018 году услугами нашего аэропорта воспользовались 3,2 млн пассажиров. Это на 19% больше, чем по итогам 2017 года. На внутренних рейсах пассажиропоток составил 2,5 млн человек.
Администрация Ростова совместно с гостиницами и турфирмами презентует город на ключевых туристских выставках: «ITB» в Берлине, «МИТТ. Путешествия и туризм» в Москве, «Мир без границ» в Ростове-на-Дону, «World Travel Market London» в Лондоне.
В Лондоне было подписано соглашение между Департаментом экономики города и МКУ «Комитет по развитию туризма г. Казани». В следующем году мы планируем наладить взаимовыгодное сотрудничество в сфере туризма с этим городом. А именно перекрестные инфотуры для туроператоров, продвижение туристских пакетов обеих сторон, проведение совместных мероприятий.
Активно работают туристско-информационные центры (ТИЦ), расположенные у парка имени М. Горького, на главном железнодорожном вокзале и в аэропорту «Платов». Представителями ТИЦев проводятся бесплатные экскурсии, викторины на знание города, опросы и конкурсы в социальных сетях. Также в центрах распространяются информационные материалы о достопримечательностях, программах и экскурсионных маршрутах.
Традиционно печатная продукция вызывает большой интерес среди туристов и туроператоров. Ежегодно нами издаются календарь и путеводитель по Ростову-на-Дону. Разработан гастрономический гид, ознакомительные буклеты на английском и немецком языках с информацией об основных достопримечательностях и интересных фактах, о том, что можно попробовать в южной столице, напечатаны туристские карты города.
Кроме этого, подготовлены и размещены аудиогиды для туристов на официальном туристском портале города Ростова-на-Дону tourism.rostov-gorod.ru, который функционирует на русском и английском языках.
До конца года мы закончим разработку экскурсии для городских автобусных маршрутов № 3 и 3А по нашей центральной улице – Большой Садовой. Считав QR код с информационной таблички в автобусе и скачав приложение izi.travel.ru, пассажир сможет прослушать информацию о достопримечательностях, значимых местах и известных людях города, находясь в пути в общественном транспорте.
В печатных и в интернет СМИ мы размещаем материалы о достопримечательностях, возможностях отдыха в городе. В 2019 году мы добавили бортовые журналы российских авиаперевозчиков в целях привлечения туристов из соседних регионов России. Совсем недавно в ноябре вышла статья о нашем городе в Общефедеральном журнале «Путеводитель российского бизнеса».
В текущем году мы организовали инфо- и пресс-туры для представителей СМИ и туриндустрии из других регионов России, а также представителей туроператоров таких стран, как Австрия, Германия, Армения, Узбекистан, Беларусь и Россия. Участники познакомились с инфраструктурой ряда отелей, гастрономических заведений, культурно-развлекательных комплексов и экспозициями музеев города и ростовской агломерации. Представители немецкой и австрийской туркомпаний, участники инфотура, уже выразили желание сформировать турпакеты для жителей своих стран по посещению Ростова и Ростовской области.