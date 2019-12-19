В Ростове сделают туристическими еще два автобусных маршрута

В этом году на помощь малому и среднему предпринимательству из городского бюджета выделено 49,3 млн. рублей, примерно на том же уровне что в прошлом году – 50,7 млн. рублей. Средства направляются для предоставления льготных микрозаймов в ростовском фонде поддержки предпринимательства. За 2018 год предоставлено 46 займов на сумму 77,2 миллионов рублей, за 11 месяцев 2019 Фондом предоставлено 42 займа на общую сумму 76,1 миллионов. По итогам 2018 года заемщиками фонда создано 88 новых рабочих мест, сохранено 892 рабочих места, уплачено налогов на общую сумму 38 миллионов рублей.