В Ростовской области могут снизить арендную плату за землю под инвестпроекты

В начале 2020 года будут подготовлены предложения о корректировке соответствующего закона. По словам губернатора, арендная плата должна быть снижена.
«Арендная плата — не самоцель. Главное — добиться эффективного использования земли», — уточнил глава региона.
Он добавил, что нужно пересмотреть градостроительные документы для упрощения предоставления участков под проекты. По словам Голубева, крупный инвестор должен получать помощь от властей, а не бюрократическое решение об отказе в предоставлении земли.