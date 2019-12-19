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В Ростовской области могут снизить арендную плату за землю под инвестпроекты

19 декабря 2019, 15:28
Фото: https://pixabay.com
Глава Ростовской области Василий Голубев предложил уменьшить арендную плату за землю, на которой реализуют инвестиционные проекты, прозвучало во время инвестиционного послания.

В начале 2020 года будут подготовлены предложения о корректировке соответствующего закона. По словам губернатора, арендная плата должна быть снижена.

«Арендная плата — не самоцель. Главное — добиться эффективного использования земли», — уточнил глава региона.

Он добавил, что нужно пересмотреть градостроительные документы для упрощения предоставления участков под проекты. По словам Голубева, крупный инвестор должен получать помощь от властей, а не бюрократическое решение об отказе в предоставлении земли.

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