Война на Донбассе может привести к экологической катастрофе в Ростовской области

Posted 22 декабря 2019, 07:58
Published 22 декабря 2019, 07:58
Modified 1 октября, 13:43
Updated 1 октября, 13:43
Два хранилища фенольного завода с химотходами расположены прямо на линии разграничения между подконтрольным украинским силовикам Торецком и Горловкой, которая относится к ДНР. Сам завод входит в НПО «Инкор и Ко», принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахмедову.
На линии фронта под Горловкой находится настоящее озеро химии, а в сотнях метрах правее еще одно хвостохранилище «Инкор и Ко» с еще более чем 270 тысяч тонн испаряющихся отходов кислотного происхождения.
Кроме того, ниже этих объектов находится большая жидкая «река», которая фактически является хвостоприемником отходов от процессов обработки угля Дзержинской центральной обогатительной фабрики (ЦОФ). «В этой химической реке 8(восемь) миллионов тонн отходов самого низкого 4-го класса опасности, но они вместе с двумя хранилищами отработанной химии завода „Инкор и Ко“ образуют огромную „бомбу“ — в случае разрушения дамбы любого из верхних хвостохранилищ ее химия сразу попадет вниз в жидкую реку отходов ЦОФ и за считанные сутки будет доставлена общим потоком к ближайшему питьевому водозабору», — сообщает издание.
В настоящее время дамбы хранилищ находятся в аварийном состоянии. По словам главы группы группы экологического мониторинга при офисе Координатора проектов ОБСЕ в Киеве, кандидата технических наук и экоаудитора Ирины Николаевой, дамбу нужно укреплять, а укреплять ее нечем. Сотрудники химпредприятия укрепляют ее суглинками, но это не материал для дамбы, а доступа к карьеру с глиной у них нет — все осталось на неподконтрольной Украине территории».
Но экологическая катастрофа случится раньше, если дамбы пострадают во время обстрелов. Тогда химикаты — фенол и формальдегид, попадут в реки Казенный Торец и Северский Донец, который питает водой Каменск-Шахтинский, и впадает в Дон и Азовское море.
Ученые отмечают, что спровоцировать сейсмику может любой снаряд, под хвостохранилищем имеются пустоты старых угольных шахт, если провалится накопитель, катастрофы не избежать. При этом проблемой в настоящее время никто не занимается, из-за конфликта на Донбассе, обмен информацией между Украиной, ДНР и Россией фактически отсутствует.
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