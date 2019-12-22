Война на Донбассе может привести к экологической катастрофе в Ростовской области

В настоящее время дамбы хранилищ находятся в аварийном состоянии. По словам главы группы группы экологического мониторинга при офисе Координатора проектов ОБСЕ в Киеве, кандидата технических наук и экоаудитора Ирины Николаевой, дамбу нужно укреплять, а укреплять ее нечем. Сотрудники химпредприятия укрепляют ее суглинками, но это не материал для дамбы, а доступа к карьеру с глиной у них нет — все осталось на неподконтрольной Украине территории».