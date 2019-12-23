Ростовчане удивились отсутствию волос у дочери ростовчанки Костенко

Posted 23 декабря 2019, 14:04
Published 23 декабря 2019, 14:04
Modified 1 октября, 15:29
Updated 1 октября, 15:29
Ростовчанка опубликовала фото, на котором она с ребенком сидит возле камина. Она написала о новых ее игрушках.
«Представляете, они общаются между собой, вместе поют песни, а еще обучают ребенка цветам, формам, цифрам», — заявила ростовчанка. Однако пользователи заинтересовали не игрушки.
«Сколько лет девочке, а до сих пор лысая», — прозвучало в комментариях. Подписчики написали, что девочке только год и все у нее нормально.
Другие заявили, что ребенок очень красивый.