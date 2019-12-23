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Posted 23 декабря 2019, 14:04

Published 23 декабря 2019, 14:04

Modified 1 октября, 15:29

Updated 1 октября, 15:29

Ростовчане удивились отсутствию волос у дочери ростовчанки Костенко

23 декабря 2019, 14:04
Подписчики модели Анастасии Костенко из Ростова-на-Дону спросили о том, почему у ее дочери мало волос, сообщается на странице ростовчанки в Instagram.

Ростовчанка опубликовала фото, на котором она с ребенком сидит возле камина. Она написала о новых ее игрушках.

«Представляете, они общаются между собой, вместе поют песни, а еще обучают ребенка цветам, формам, цифрам», — заявила ростовчанка. Однако пользователи заинтересовали не игрушки.

«Сколько лет девочке, а до сих пор лысая», — прозвучало в комментариях. Подписчики написали, что девочке только год и все у нее нормально.

Другие заявили, что ребенок очень красивый.

#Общество#Новости
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