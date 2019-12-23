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Posted 23 декабря 2019, 07:10

Published 23 декабря 2019, 07:10

Modified 1 октября, 14:33

Updated 1 октября, 14:33

Ударившего ножом полицейского под Ростовом объявили в розыск

23 декабря 2019, 07:10
Сюжет
Эксклюзив
В Ростовской области мужчина объявлен в розыск из-за нападения с ножом на сотрудника полиции, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

В Мартыновском районе в воскресенье полицейского в челюсть ножом ударил, по предположительным данным, 35-летний Александр Ковш. Мужчина конфликтовал с женщиной, на место прибыл старший лейтенант полиции. Однако успокоить дебошира не удалось, Ковш схватил нож и кинулся на женщину, полицейский встал между ними и принял удар на себя. Из-за травмы правоохранитель не смог задержать преступника, тот сбежал с места ЧП.

«В настоящее время объявлены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемого», — отметили в ведомстве.

Ранее, как пишут СМИ, Ковш был осужден за тяжкие преступления — разбой и причинение тяжких телесных повреждений. О состоянии раненного полицейского пока не сообщается.

Ранее ростовчанка получила 10 лет тюрьмы за жестокое убийство отца.

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