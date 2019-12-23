Ударившего ножом полицейского под Ростовом объявили в розыск

Posted 23 декабря 2019, 07:10
Published 23 декабря 2019, 07:10
Modified 1 октября, 14:33
Updated 1 октября, 14:33
В Мартыновском районе в воскресенье полицейского в челюсть ножом ударил, по предположительным данным, 35-летний Александр Ковш. Мужчина конфликтовал с женщиной, на место прибыл старший лейтенант полиции. Однако успокоить дебошира не удалось, Ковш схватил нож и кинулся на женщину, полицейский встал между ними и принял удар на себя. Из-за травмы правоохранитель не смог задержать преступника, тот сбежал с места ЧП.
«В настоящее время объявлены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемого», — отметили в ведомстве.
Ранее, как пишут СМИ, Ковш был осужден за тяжкие преступления — разбой и причинение тяжких телесных повреждений. О состоянии раненного полицейского пока не сообщается.