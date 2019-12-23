Ударившего ножом полицейского под Ростовом объявили в розыск

В Мартыновском районе в воскресенье полицейского в челюсть ножом ударил, по предположительным данным, 35-летний Александр Ковш. Мужчина конфликтовал с женщиной, на место прибыл старший лейтенант полиции. Однако успокоить дебошира не удалось, Ковш схватил нож и кинулся на женщину, полицейский встал между ними и принял удар на себя. Из-за травмы правоохранитель не смог задержать преступника, тот сбежал с места ЧП.